Repubblica: Commisso, gioia e messaggi. L’incontro con Italiano a fine stagione

A pagina 10 dell’edizione di Firenze de La Repubblica, per quanto riguarda la Fiorentina, grande spazio viene dato a: “Voglia di festa”. Sottotitolo: “Porte aperte al Franchi in 6 mila per l’allenamento”. Sommario: “Grande attesa per la finale di domani contro l’Inter Otto maxischermi in città, venticinque mila tifosi viola all’Olimpico”. In taglio basso sulla probabile formazione: “Tutti pronti, ballottaggio Ranieri-Igor“.

A pagina 11 invece c’è l’intervista al numero uno viola: “Commisso, gioia e messaggi “Italiano? Ci incontreremo a fine stagione”. E ancora: “La soddisfazione per gli ultimi risultati, Vlahovic e il Viola Park, l’attesa per le sfide e i progetti “Sullo stadio è finita la pazienza”.