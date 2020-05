Repubblica: Commisso ora è scatenato

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, questa mattina è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Commisso scatenato super offerta a Chiesa 4,5 milioni per dire sì”. Sottotitolo: “Il presidente gli ha offerto un contratto da top player, ora tocca al giocatore In Italia soltanto Juventus e Inter sono interessate. Blindato Castrovilli“. Sommario: “Il campionato è fermo ma sono giorni caldi per la società che sta programmando il futuro. Ed è arrivato il momento di sapere cosa vuol fare il giovane talento”.