Repubblica: Esperimenti viola

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica c’è questo titolo: “La Fiorentina ritrova il gol di Jovic ma con il Torino è solo un pareggio”.

A pagina 10 sul match di ieri: “Esperimenti viola Italiano cambia tutto e rimane in corsa”. Sommario: “Il tecnico rivoluziona la formazione, pareggia e tiene ancora in piedi la possibilità di arrivare all’ottavo posto “Orgoglioso di questi ragazzi”. Jovic in gol dopo due mesi e mezzo”. In taglio basso c’è il commento dal titolo: “Un altro piccolo passo avanti questa squadra non molla niente”.

A pagina 11 infine leggiamo le pagelle: “Per Igor è proprio un periodo difficile, Cerofolini sicuro”.