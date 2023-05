Repubblica: Fiorentina come stai? Da Amrabat a Jovic pregi e difetti viola

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo questo titolo sulla squadra viola: “Fiorentina come stai? Check up prima del gran finale”.

L’argomento viene ripreso all’interno a pagina 13: “Da Amrabat a Jovic pregi e difetti viola in attesa del gran finale”. Sottotitolo: “La rincorsa in campionato, la semifinale di Conference

e la sfida all’Inter in Coppa Italia: ecco come si presenta la squadra “Nonostante le sbavature difensive, ci prendiamo la voglia di non perdere e il grandissimo carattere dei ragazzi”.

Articolo che inizia così: “Nell’analisi di Vincenzo Italiano, dopo il 3-3 contro la Salernitana, c’è tutta la voglia di cogliere gli aspetti positivi della sua squadra in un momento decisivo

della stagione. Perché tra meno di una settimana la Fiorentina si giocherà l’andata delle semifinali di Conference League, al Franchi, contro il Basilea“.