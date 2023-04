Repubblica: Fiorentina, un’altra figuraccia

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo stamani: “Viola in affanno, un’altra sconfitta”. Sottotitolo: “Fiorentina battuta anche a Monza (3-2), inutili le reti iniziali di Kouamé e Saponara“. Presente anche un commento: “Troppe distrazioni ma adesso evitiamo di buttare via tutto”.

A pagina 8 il resoconto della trasferta maledetta di Monza: “Fiorentina sconfitta un’altra figuraccia Italiano: “Mi dispiace”.

A pagina 9 infine ci sono le pagelle del match di ieri intitolate: “Terracciano e Quarta un vero disastro, Jovic inutile”.