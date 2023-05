Repubblica: I senatori di Italiano per l’ultimo chilometro

A pagina 13 de La Repubblica nell’edizione di Firenze, c’è un articolo sulla Fiorentina dal titolo: “Gonzalez e gli altri i senatori di Italiano per l’ultimo chilometro”. Sottotitolo: “Si avvicinano le sfide decisive della stagione (domani la semifinale di Conference con il Basilea): ecco i punti fermi del tecnico viola”. Sommario: “Amrabat, l’esperienza di Bonaventura, i gol di Cabral (che però anche ieri ha lavorato a parte)”.

In taglio basso invece, attenzione dedicata al mondo dei tifosi viola che sono in fermento per questi grandi appuntamenti di fine stagione: “Maxi coreografia e in 30 mila al Franchi”.