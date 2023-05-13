Repubblica: Il dietrofront di Jovic e Terzic

Sull’edizione locale di Repubblica la Fiorentina arriva a pagina 13: “Viola, operazione impresa. I piani per sognare ancora”. Di spalla: “Italiano, Narciso e lo specchio in mezzo al campo”. In taglio basso: “Jovic e Terzic sui social, attacco al tecnico e poi le scuse”.
JOVIC E TERZIC ETICAMENTE SCORRETTI E DISDICEVOLI NELLO SCRIVERE SUL WEB….TUTTAVIA NELLA SOSTANZA NON GLI SI PUÒ DAR TORTO….DA INIZIO APRILE ,DOPO LA SOSTA DELLA NAZIONALE ITALIANO AVEVA DETTO CHE SAREBBE OCCORSO L IMPIEGO E L ABNEGAZIONE DEL INTERA ROSA PER FAR FRONTE AI TRE OBBIETTIVI DI CAMPIONATO E CONFERENCE LEAGUE E COPPE ITALIA..EBBENE DA OLTRE 40 GIORNI POCHISSIMO TOURN OVER…GIOCATORI TITOLARI BOLLITI A PARTIRE DALLA SECONDA FRAZIONE DI GIOCO…UN GIORNO DI RIPOSO OGNI 15 GIORNI…SAREBBE BASTATO METTERE LE SECONDE LINEE PER IL CAMPIONATO VIVENDOLO SENZA PRESSIONE ..PERTANTO CEROFOLINI, VENUTI TERZIC RANIERI QUARTA BIANCO BARAK DUNCAN SAPONARA SOTTIL JOVIC ….E NELLE COPPE I TITOLARISSIMI OSSIA TERRACIANO DODO BIRAGHI MILENKOVIC IGOR BONAVENTURA CASTROVILLI MANDRAGORA GONZALEZ IKONE CABRAL…ORA FIOCCANO INFORTUNI, FEBBRI,MALUMORI DI TUTTI…IN PRIMIS JOVIC E TERZIC…LA SCONFITTA COL BASILEA È FIGLIA DI UN TERRACIANO FEBBRICITANTE, DI UN MANDRAGORA,AMBARAT ,GONZALEZ E CABRAL IN STATO PIETOSO DI FORMA PER TOSSINE DI STANCHEZZA CRONICA PER ECCESSO DI IMPIEGO….LASCIAMO PERDERE!