Repubblica: Il rifacimento del Franchi…a puntate

In prima pagina dell’edizione di Firenze de La Repubblica, sullo stadio della Fiorentina c’è il titolo: “Lo stadio a puntate: “Procederemo a lotti” parola di Nardella”.

Tema ripreso all’interno del fascicolo: “Il restyling del Franchi andrà avanti un pezzo alla volta”. Sottotitolo: “Nardella: “Abbiamo fatto tante opere pubbliche in vari step, si guardi il Teatro dell’Opera”.

A pagina 12 sulla squadra: “Fiorentina non ti fermare serve un’altra vittoria per rincorrere l’Europa”. In taglio basso: “Viola Park, il parcheggio ci sarà”.

A pagina 13 sull’avversario odierno: “Sousa, chi si rivede dal sogno all’addio gli anni in viola di un ex predestinato”.