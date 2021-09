Repubblica: La Fiesole è pronta a tornare

A pagina 13 dell’edizione di Firenze de La Repubblica, l’apertura stamani sulla Fiorentina è per: “Gonzalez, perle e rabbia una notte esagerata “Chiedo scusa a tutti”. Sottotitolo: “Contro l’Inter, l’assist per Sottil e una prova scintillante, poi l’espulsione. Il messaggio dell’argentino sui social in attesa del giudice sportivo”.

In taglio basso invece troviamo: “La Fiesole pronta a tornare nello stadio ritrovato”. Sommario: “Martedì sera sciarpe e cori come non succedeva da tanto tempo”. L’articolo inizia così: “Nella prima vera notte di calcio dopo tanto tempo anche il pubblico ha partecipato all’appuntamento indossando l’abito buono delle grandi occasioni. Fiorentina-Inter è stata anche uno spettacolo sugli spalti con un Franchi esaurito – 15.927 spettatori il massimo visto la capienza e la normativa vigente – che ha accompagnato la squadra di Italiano in ogni momento della gara”.