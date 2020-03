Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, questa mattina è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Viola tutti a casa stop agli allenamenti “Seguiamo le regole”. Sottotitolo: “Emergenza coronavirus, in attesa delle decisioni del mondo del calcio la scelta della società. Commisso: ” Dobbiamo rimanere uniti”. Sommario: “Nessuna tabella per i calciatori, ma è stato chiesto di restare in città Abbonamenti, i tifosi aspettano sviluppi per gli eventuali rimborsi”.