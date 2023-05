Sull’edizione locale di Repubblica il primo titolo viola è già in prima pagina: “La Fiorentina ha bisogno di vincere. Italiano con l’Udinese si affida a Jovic”. A pagina 10 in taglio alto: “Rimpasto viola contro l’Udinese per ripartire”. A pagina 11: “Sei squadre in corsa nel mini campionato per sognare l’Europa”.