Repubblica: Quattro in difesa più il trequartista

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica c’è il titolo: “Da Iachini a Prandelli. Il ritorno al passato per salvare la stagione”. Sottotitolo: “Commisso esonera (e ringrazia) il tecnico. L’ex ct fino a giugno. Poi, tentativo per Sarri“. E poi l’editoriale: “La missione più attesa nel segno degli anni migliori”. A pagina 12 viene ripreso il tema della prima: “Grazie Iachini ma il rilancio viola sarà con Prandelli”. Ovvero: “Commisso annuncia l’esonero. Oggi l’allenamento con il nuovo tecnico Contratto fino a giugno. Poi, tentativo per Sarri. Esordio contro il Benevento“. A pagina 13 invece c’è: “Il cambio di modulo quattro in difesa e il trequartista”.

