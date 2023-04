Repubblica: Renzi scatenato contro il progetto stadio di Nardella

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, sullo stadio della Fiorentina leggiamo: “Renzi scatenato “No ai soldi pubblici per il Franchi”. E ancora: “Il leader di Italia Viva

contro il progetto di Nardella: “Presento un emendamento per togliere i vincoli alle curve, Meloni dica sì”.

Nella parte sportiva c’è: “Troppi gol subiti ora anche la difesa ha bisogno di essere sistemata”. Sommario: “Da punto di forza agli errori con Lech e Monza: serve una svolta per le prossime sfide”. In breve poi troviamo: “L’appello della Fiesole “Tutti allo stadio per la Coppa, insieme possiamo scrivere la storia”.