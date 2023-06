Repubblica: Sedici giocatori in cerca d’autore

In prima pagina, nell’edizione di Firenze de La Repubblica, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Kokorin, Fruk e tutti gli altri la pattuglia dei prestiti torna a casa”.

A pagina 9 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “La Fiorentina ritrova i prestiti sedici giocatori in cerca di futuro”. Sottotitolo: “Da Kokorin a Munteanu a fine giugno rientreranno tutti a Firenze per discutere con il club la loro collocazione tra speranze, illusioni, trattative e contratti in scadenza”.

Articolo che inizia così: “Sedici giocatori in cerca d’autore. Quasi un’intera squadra che rientrerà alla base al termine dei relativi prestiti. Ancora qualche giorno e poi anche il loro futuro dovrà essere chiarito: da Kokorin ai gemelli Pierozzi, da Benassi a Rasmussen passando per Munteanu e Toni Fruk“.