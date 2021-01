Repubblica: Stadio? Commisso vuol capire tempi e ricavi

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica questo è il titolo sulla Fiorentina che troviamo: “Nardella, restyling del Franchi: penserà a tutto il Comune”. In taglio basso: “Prandelli, ombre sulla panchina nella settimana più lunga”. A pagina 2 viene ripreso il tema della prima: “La sfida di Nardella: al Franchi ci penso io”. In taglio basso: “Dal maxi-parcheggio al posto dei campini, la rivoluzione a Campo di Marte”. A pagina 3 ancora su questo argomento: “Incontro con il Sindaco. Commisso vuole capire tempi, ricavi e pazienza”. A pagina 12 invece c’è il campo: “Prandelli in bilico, la sfida col Crotone diventa decisiva”. A pagina 13 presente un commento intitolato: “Il pomeriggio di apatica follia di una squadra mai vista”.

