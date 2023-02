Repubblica: Vecchi problemi e una costante che non abbandona la Fiorentina

A pagina 13 dell’edizione di Firenze de La Repubblica, grande spazio stamani sulla Fiorentina per: “Operazione Europa testa, gol e motivazioni viaggio nella crisi viola”. Sottotitolo: “Nelle ultime 5 gare 4 ko, l’attacco non segna e la squadra non gira ma un risultato positivo contro il Braga potrebbe riaccendere la stagione”.

Articolo che inizia così: “Vecchi problemi e una costante che non abbandona il percorso della Fiorentina, al secondo anno con Vincenzo Italiano in panchina. Difficile scendere in campo consapevoli di aver prodotto lo sforzo massimo e di non essere riusciti a strappare neanche un punto”.

In breve presente anche: “Gaetano mi ha dato due schiaffi, credeva fossi l’arbitro”. Occhiello: “Il post della moglie di Castrovilli: “Dormiva”.