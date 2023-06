Restyling del Franchi: La guerra dei 55 milioni

La via del dialogo è messa da una parte, il restyling del Franchi sta diventato un territorio di scontro tra amministrazione locale e governo centrale.

Come anticipato ieri da La Repubblica, l’avvocatura del Comune di Firenze sta preparando il ricorso al Tar per quei 55 milioni di euro (rivalutati a 71 per l’impennata del costo delle materie prime) che prima il governo Draghi aveva concesso e che poi quello Meloni (dopo lo stop arrivato dall’Europa) ha deciso di definanziare.

Il sindaco Dario Nardella tira dritto e ha scelto la strada della battaglia legale contro il governo anche per dare più certezze a chi parteciperà alla gara (ancora in corso) per l’assegnazione dei lavori. Ma sul futuro del Franchi regna ancora l’incertezza e qualche nuvola di quelle scure si sta addensando sopra l’impianto.