Restyling difesa, primi sondaggi per Kouyatè del Metz

La Fiorentina andrà verso un restyling della linea difensiva? Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l’entourage di Boubakar “Kiki” Kouyaté sta cercando di portarlo in Italia. Il 24enne difensore maliano, attualmente in forza al Metz in Francia, è entrato in alcune Top 11 della Ligue 1 grazie all’abbinamento di atletismo e tecnica in suo possesso. Diverse società si sono informate sul suo conto, anche se il mercato, complice la vicinanza dei ritiri e la necessità per molti nuovi allenatori di valutare le rose a disposizione, è iniziato un po’ a rilento.

Agosto potrebbe essere il mese giusto per vedere Kouyaté nel nostro Paese. Dove? Presto per dirlo, ma la Fiorentina può sfruttare gli ottimi rapporti con Luca Ariatti, ex capitano viola nella stagione 2004-2005, che oggi cura gli interessi di Kiki in Italia. Qualche contatto esplorativo, con i viola così come con altre squadre, c’è già stato.