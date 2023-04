Restyling Franchi: dopo il no dell’Europa ai fondi per Nardella rimangono due strade da poter percorrere

Dopo il no arrivato ieri dalla Commissione Europea ai fondi previsti per il restyling dello stadio ‘Artemio Franchi’ il sindaco di Firenze Dario Nardella è al lavoro per cercare delle soluzioni per proseguire con il progetto. Secondo l’edizione odierna del Corriere Fiorentino nei prossimi giorni sono in programma diversi colloqui sul tema tra ministri e sindaci coinvolti. Permane infatti l’ipotesi di ribussare alla porta europea, per far rientrare il ‘Franchi’ nei finanziamenti del Fondo di coesione, nato per favorire progetti legati all’ambiente e ai trasporti.

E anche se arrivassero altri no, Nardella andrebbe comunque avanti. I tempi infatti, tenendo presenti che sono legati al 2026 anche i finanziamenti del Mibact, non cambiano, ed entro il 31 luglio Palazzo Vecchio affiderà i lavori di ristrutturazione. Senza soldi statali però, al sindaco di Firenze non resterebbero che due strade: riprovare con il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso oppure chiedere un prestito. In quest’ultimo caso per altro potrebbe rientrare in gioco proprio il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che è stato anche il numero uno del Credito Sportivo, la banca romana che finanzia gli impianti italiani. Il prestito ovviamente sarebbe soltanto un’ultima spiaggia, ma non è certo l’ipotesi meno probabile. Nel frattempo rimane però la posizione della Fiorentina è chiara, con Commisso non ha intenzione di intervenire su uno stadio non suo.