Restyling Franchi: in arrivo la risposta del MIBACT per definire come si potrà intervenire

A poche ore dalla fine del 2020 è arrivata al Comune di Firenze una comunicazione del MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) sullo stadio Artemio Franchi. Secondo quanto riportato questo pomeriggio dal portale online Ilsitodifirenze.it, la missiva di quest’oggi del MIBACT scaturisce a seguito della richiesta da parte di Palazzo Vecchio e della ACF Fiorentina, dello scorso novembre, affinché il Ministero, in base alle norme recentemente approvate, dichiari quali parti dello stadio di Campo di Marte siano tutelate e in quale misura si possa intervenire per un eventuale restauro o rifacimento. In attesa della formalizzazione del provvedimento, da Roma vengono chiesti chiarimenti sulla concessione dello stadio Franchi affinché la legittimazione ad eseguire i lavori sia di pertinenza esclusiva del proprietario (il Comune) o del concessionario (ACF Fiorentina). Ovviamente è noto a tutti chi sia il proprietario dell’immobile e chi lo abbia in concessione. La richiesta, ovviamente, è un proforma affinché Ministero abbia a sua disposizione la documentazione che certifichi i diritti sullo stadio. Vista l’istanza del MIBACT al Comune di Firenze, il successivo provvedimento che stabilirà come si potrà intervenire sullo stadio di Campo di Marte dovrebbe essere pronto entro poche settimane.

