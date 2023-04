Restyling Franchi in stallo, si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Ma il governo non farà barricate per salvare i finanziamenti

Come scrive il Corriere Fiorentino, ormai la situazione stadio è in stallo e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Il governo sta trattando con l’Europa per limare i dubbi della Commissione sui fondi destinati anche al Franchi, ma la sensazione attuale è che non ci sia grande possibilità di trattare su questi temi.

Nulla è ancora deciso nel braccio di ferro con l’Europa per il Franchi, ma il governo non farà le barricate per salvare il finanziamento agli stadi. Difendendo da una parte l’impianto del Pnrr e facendo dall’altra alcune concessioni per andare incontro alle perplessità dell’Ue.