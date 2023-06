Restyling Franchi, la Fiorentina resta a Firenze? Il ‘Padovani’ considerato la miglior soluzione possibile, club e Comune al lavoro

La Fiorentina rimane a Firenze, titola così il Corriere dello Sport odierno nella sezione dedicata al club viola. Durante i lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi, la formazione viola giocherà con grande probabilità al “Padovani”, ovvero l’impianto del rugby che si trova nei pressi dell’attuale stadio utilizzato dalla squadra di Italiano, in pratica dall’altra parte della strada.

Una soluzione che, è bene sottolinearlo, non è ancora ufficiale, ma che viene considerata la migliore possibile dal punto di vista della struttura in cui “traslocare” per il tempo necessario al restyling. A parlarne apertamente è stato il dg Barone che ha annunciato: “Con il Comune stiamo lavorando sul “Padovani” per fare una struttura da 16mila posti e sarà lo stadio provvisorio. Anche perché servirà tra circa 12 mesi e se ne deve parlare. Inoltre a gennaio devono iniziare i lavori al Franchi, anche se ancora mancano quei 55 milioni”.