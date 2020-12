Restyling Franchi, l’opinione: “Non possiamo pensare che tutela significhi immobilismo. Troppo spesso Firenze si è rispecchiata sul suo glorioso passato”

Il restyling dello stadio Artemio Franchi è un tema che sta facendo discutere a Firenze. In ballo c’è il futuro della Fiorentina, che – come detto dal presidente Commisso – soltanto con un impianto di proprietà potrà fare il salto di qualità.

Di questo argomento ha scritto su la Repubblica il rettore dell’Università di Firenze, Luigi Dei. Questo il suo pensiero: “Un grande restauratore di dipinti, Paul Philippot, scrisse un’icastica definizione del restauro che aiuta a riflettere sul significato della riqualificazione di opere architettoniche divenute patrimonio culturale condiviso: “il restauro deve rimediare, nella misura del possibile, al divorzio fatale fra la materia che invecchia e la forma che incarna“. Non c’è dubbio che per il Franchi questo divorzio sia in atto, ma è altrettanto importante sottolineare che la nostra cultura di Paese ricchissimo di beni culturali non può prescindere dall’obbligo di salvaguardare quelle forme che inevitabilmente si deteriorano. Il tema principale diventa pertanto il restauro e la riqualificazione di un monumento dell’architettura nazionale del ‘900 e non dove fare il nuovo stadio, se dalle macerie del Franchi o in altro luogo vergine”,

Continua così Dei: “È possibile trovare un giusto equilibrio fra tutela del bene, conservazione e manutenzione preventiva e sua riqualificazione con miglioramento e adeguamento delle funzionalità alle esigenze odierne? Questa dovrebbe essere la grande sfida della scienza architettonica e ingegneristica da un lato e della politica dall’altro. Ogni altro agone di assurde partigianerie politiche o imprenditoriali rischia di riportarci a un ritornello molto noto nella nostra città: gli innovatori senza scrupolo contro i conservatori a oltranza. Una città moderna e proiettata nel futuro vive e si sviluppa se coglie le istanze della contemporaneità e le armonizza nel quadro della preservazione delle impronte del suo passato. Non possiamo continuare a pensare che tutela dei beni culturali significhi immobilismo e che viceversa dinamismo progettuale presupponga totale libertà d’azione nei confronti dell’esistente. Troppo spesso la nostra città si è introflessa sul suo glorioso passato ritenendo che questo fosse sufficiente a garantirle sviluppo e che pertanto la conservazione dell’inestimabile patrimonio fosse l’unica cifra della propria vocazione”.

“D’altra parte la reazione a questa impostazione poco propensa a innovare e a lasciare segni tangibili ai posteri è stata spesso radicalmente divergente, ostentando insofferenza per vincoli e legittime limitazioni imposte dagli organi di tutela. Pare davvero che il dibattito sul Franchi s’inserisca in questa cornice molto manichea che riconduce paradossalmente e ironicamente, visto il tema, a privilegiare il bianco-nero rispetto a un approccio più ricco di sfumature e in grado di contemperare le due esigenze contrapposte. Mi rifiuto di pensare che con l’innovazione tecnologica cui siamo pervenuti non si possa progettare un intervento che rimedi, nella misura del possibile, a quel divorzio ormai in atto da tempo per la materia del Franchi e al contempo lo proietti in una nuova realtà e in un avvenire di almeno altri novanta anni. Si può lasciare – conclude Dei – un’orma per chi verrà dopo di noi salvaguardando le stupende forme Nerviane e al contempo creandone di nuove: rinunciare a questa prova è segno di scarsa lungimiranza“.