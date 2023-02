Restyling Franchi, tutto pronto per il semaforo verde?

Dopo il sì della Soprintendenza speciale per il Pnrr Di Roma, tutto sta procedendo per il verso giusto per quanto riguarda il restyling del Franchi. Una relazione firmata dalla soprintendente Antonella Ranaldi in visita mercoledì scorso nella quale è stato dato “parere favorevole con prescrizione e condizioni che riguardano soprattutto il controllo delle operazioni di restauro delle strutture progettate da Pier Luigi Nervi”.

Come scrive La Nazione, la tutela del monumento e del paesaggio è il cardine dell’azione delle soprintendenze. Palazzo Vecchio si prende ancora qualche giorno di tempo per raccogliere altre eventuali osservazioni, ma i pareri (buoni e fiduciosi) sono arrivati quasi tutti.