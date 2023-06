Retegui e il siparietto con il tassista fiorentino. L’invito a vestire la maglia viola, l’obiettivo del calciatore: “Segno alla Spagna e faccio doppietta in finale”

Un siparietto andato in scena tra l’attaccante della Nazionale, Mateo Retegui, e un tassista fiorentino. Racconta l’accaduto il Corriere dello Sport stamani, dove si legge che l’italo-argentino sogna l’Europa, ancora meglio la Serie A, come ha ripetuto salendo sul taxi di Firenze che sabato lo ha prelevato in un albergo in zona Santa Maria Novella per portarlo a Coverciano.

Al suo autista che lo ha invitato a sposare la causa della Fiorentina, che è ancora a caccia di un centravanti, Mateo avrebbe risposto facendo trapelare un suo obiettivo più immediato: “Segno alla Spagna e faccio doppietta in finale”.

Il suo destino si deciderà tra un mese e mezzo. Il Tigre, la squadra dove milita attualmente, terrà duro e cercherà di trattenerlo sino alla fine di luglio, quando si concluderà il campionato argentino.