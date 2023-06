Retegui: “Penserò al mio futuro quando sarà il momento. Se il Tigre vorrà vendermi ne parleremo, ma per ora…”

Uno dei profili osservati dalla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo è quello di Mateo Retegui, giocatore del Tigre e della Nazionale italiana. Dopo la vittoria del suo club contro il Vélez, l’attaccante ha parlato così del suo futuro: “Non so se questa è stata la mia ultima partita in casa. Era una gara importante e l’abbiamo vinta, ora penso soltanto alla prossima. Ho la testa al Tigre e non voglio pensare a cosa accadrà dopo, lo farò a tempo debito”.

“Se il club vorrà vendermi – ha continuato – ne parlerò insieme al mio agente e vedremo cosa succederà. Sono molto grato al Tigre, ai tifosi, alla dirigenza e agli allenatori che ho avuto. Qui sono cresciuto come giocatore e come persona, ma non voglio salutare adesso perché manca ancora una partita da giocare”.