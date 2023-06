Retegui piace a tutte le anime della Fiorentina. Burdisso incaricato di marcare a uomo i dirigenti del Tigre

Sia dal punto di vista tecnico che da quello tattico, l’attaccante Mateo Retegui piace e non poco a tutte le varie anime della Fiorentina. A riportare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.

Inoltre c’è da dire che ha un prezzo abbastanza abbordabile, praticamente una via di mezzo tra Nzola dello Spezia e Dia della Salernitana. E in più c’è anche margine per intervenire con un paio di formule che possano abbattere i costi almeno nella fase iniziale.

Sul quotidiano sportivo si legge anche che Nicolas Burdisso è l’uomo incaricato di seguire da vicino aspettative e movimenti dei dirigenti del Tigre, squadra argentina che detiene la proprietà del suo cartellino, così da suggerire ai suoi nel caso l’inserimento giusto al momento giusto.