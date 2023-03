Retegui segna ancora e l’Italia trova la sua prima vittoria nel girone di qualificazione a Malta

Dopo la sconfitta all’esordio con l’Inghilterra, l’Italia di Mancini ha trovato la prima vittoria del suo girone di qualificazione a Euro 2024, battendo per 2-0 Malta a domicilio. Decisivo ancora una volta Mateo Retegui, che ha aperto le marcature di testa al quarto d’ora del primo tempo, su corner di Tonali. Poco prima della mezz’ora invece il raddoppio firmato da Pessina che ha sfruttato un cross basso di Emerson. Prossime sfide a giugno per quanto riguarda la Nations League mentre per le qualificazioni si va a settembre.