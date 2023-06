Retroscena De Laurentiis-Italiano: Quell’approccio che ci sarebbe stato solo in un caso…

La conferma di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina esclude automaticamente il tecnico nato a Karlsruhe dall’elenco dei possibili successori di Luciano Spalletti su quella del Napoli.

Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, avrebbe avuto un approccio con lui soltanto nel caso in cui si fosse allontanato dai viola. Questo per non fare uno sgarbo a Rocco Commisso con il quale i rapporti sono ottimi.

La Gazzetta dello Sport è tornata sull’argomento stamani scrivendo questo retroscena.