Retroscena Vlahovic: La comunicazione alla Fiorentina arrivata dal procuratore. Un ingaggio di primo livello…che non bastava al giocatore. E c’è anche un problema di commissioni

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha sganciato una bella bomba, facendo sapere a tutti i tifosi viola che l’attaccante Dusan Vlahovic non ha accettato la proposta di rinnovo del club.

Dopo il rimpallo degli scorsi giorni, è stato direttamente il procuratore del giocatore, Darko Ristic, a comunicare alla società il rifiuto della proposta.

Le motivazioni alla base di questa decisione? Esclusivamente economiche. In sostanza l’ingaggio offerto dal numero uno gigliato non bastava al giocatore che ha fatto richieste ancora più elevate. Ma non solo c’è anche un problema relativo alla commissione che avrebbe riscosso, una tantum, l’agente al momento della firma.

Eppure la Fiorentina era già andata incontro alle richieste della controparte, migliorando la propria offerta col passare del tempo. Uno sforzo che, evidentemente, non è bastato.

Che ci siano altre squadre dietro al ragazzo? Probabile, ma al momento non abbiamo la certezza assoluta per confermare questa ipotesi.