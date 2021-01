Rettifica su Fiorentina-Inter: La giusta collocazione temporale del match del Franchi

Questa mattina su Tuttosport è stata riportata la notizia del cambiamento di data per Fiorentina-Inter da venerdì 5 a domenica 7. Notizia che abbiamo rilanciato. In realtà non è così come si può evincere dal comunicato numero 122 della Lega Serie A.

A cambiare collocazione sarà il Milan che giocherà in casa col Crotone alle 15 del 7 febbraio. I viola restano collocati contro i nerazzurri venerdì sera alle 20.45. Come nota di cronaca aggiungiamo che verrà trasmessa in TV da Sky.