RFS Riga-Fiorentina: Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Ultima partita del girone di Conference League per la Fiorentina che scende in campo in Lettonia, contro l’RFS Riga per determinare la propria posizione finale nel raggruppamento. I viola sono ancora in corsa per il primo posto, ma avranno bisogno di buone notizie non solo da questa gara, ma anche da quella che si gioca contemporaneamente a Istanbul, tra il Basaksehir e gli Hearts. Fischio d’inizio del match previsto per le ore 16.30 in Italia. A seguire, come di consueto, ampio dopopartita con interviste, commenti e pagelle.

Per seguire la diretta testuale e non perdervi neanche un’emozione della partita, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.