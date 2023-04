Riavvicinamento tra Palazzo Vecchio e Fiorentina sul tema Franchi, ma ancora manca l’accordo. Intanto il ministro Fitto chiede serietà

La Nazione fa il punto su quello che è stato l’incontro tra la Fiorentina e il Comune di Firenze avvenuto qualche giorno fa per chiarire le rispettive posizioni sullo stadio Artemio Franchi. In ballo in particolare c’era l’accordo per la convenzione sull’impianto relativo alla stagione 2023-2024. Ancora nessun accordo, ma i segnali sono quelli di un riavvicinamento tra le parti. I maggiori dettagli da mettere nero su bianco, quelli che la società viola intende chiarire con urgenza, sono relativi alla stagione successiva con particolare attenzione al tipo di canone che sarà richiesto e alla ripartizione dei futuri spazi commerciali.

Intanto a Palazzo Madama è tornato a parlare il ministro Fitto sul decreto legge del Pnrr e sulle opere collegate, tra cui anche l’Artemio Franchi: “Le nostre parole d’ordine sono serietà e responsabilità. Non c’è un tema di polemica o di scaricabarile. Noi non vogliamo farlo nei confronti di nessuno, però è altrettanto palese, evidente, chiaro che nessuno può dopo soli cinque mesi pensare di fare scaricabarile su questo governo, questo non sarà in alcun modo consentito perché questo sarebbe prima ridicolo e poi paradossale. Il nostro auspicio è che su questi temi ci sia realmente un approccio serio e costruttivo”