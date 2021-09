“Ribery alla Salernitana come Maradona al Napoli. E potrebbe anche diventare capitano”

Il giornalista Michele Spiezia ha parlato a Radio Marte dell’arrivo di Franck Ribery, nelle ultime due stagioni alla Fiorentina, alla Salernitana.

Questo il suo pensiero: “Un acquisto del genere accende gli entusiasmi in una piazza in cui, nonostante la promozione recente, si è parlato poco di Serie A, solo dei problemi societari. La trattativa con Ribery ha trasformato l’ambiente, che è diventato una polveriera. La città era sopita ed ora è rinata, come quando Diego Armando Maradona approdò a Napoli, con le dovute differenze”.

Continua così Spiezia: “L’ex Fiorentina ha l’esperienza che serve a questa squadra zeppa di giovani? Esattamente: porta in dote non solo le sue capacità tecniche ed agonistiche, ma anche quelle di fungere da esempio per tanti ragazzi. Il suo arrivo ha riacceso l’entusiasmo in città e porterà benefici psicologici a tutta la squadra, accelerando il processo di cessione della società, che resta una spada di Damocle, e di avvicinamento degli sponsor. Ci sono possibilità che diventi il capitano della Salernitana? Si, ci sono possibilità fondate. L’attuale capitano, Di Tacchio, gli volgerà la fascia e resta da capire se Ribery la accetterà”.