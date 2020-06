Ribery ancora in dubbio per il Brescia. Iachini studia il modulo, ma senza di lui

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Franck Ribery sarebbe in dubbio per la sfida della Fiorentina contro il Brescia di lunedì. Sicuramente il francese sarà convocato, ma non è certo che il numero 7 possa partire dal primo minuto. Al contrario, dovrebbe essere titolare Martin Caceres, ripresosi definitivamente dall’infezione da Coronavirus. Queste le notizie che arrivano questa mattina dal Centro Sportivo, con Beppe Iachini che starebbe studiando il 3-5-2.

