Ribery ancora senza squadra: il retroscena del no di Ferrero all’ex viola

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha smentito molto chiaramente un arrivo dell’ex fuoriclasse viola Franck Ribery in blucerchiato. Il giocatore francese non risulta essere una priorità, poiché ci sono altri i nomi su cui la dirigenza della Samp ha deciso di puntare nelle ultime ore di mercato, come Keita Balde che potrebbe fare ritorno dal Monaco.

Il Secolo XIX riferisce che Ribery avrebbe proposto di ridursi l’ingaggio affinché fosse sostenibile per il club doriano, ma Ferrero non ha cambiato idea nemmeno a fronte di questa proposta. Nel frattempo il giocatore continua ad allenarsi e a tenersi pronto per una nuova avventura, probabilmente ancora in Serie A.