Ribery ascoltato come testimone in un processo in Francia: i dettagli

C’è anche Franck Ribery tra coloro che verranno ascoltati come testimoni in un processo per truffa. L’imputato, come riportato da Le Parisien, è Lucien Abbey, che dovrà rispondere per dei fatti compiuti tra il 2015 e il 2017. Ritiratosi da poco tempo, l’ex giocatore avrebbe convinto un vicino di casa ad investire una somma ingente di denaro (circa 150mila euro) per una nuova etichetta discografica. In realtà, secondo le indagini, si sarebbe trattato di una frode.

Ribery è stato coinvolto perché amico da tanto tempo di Aubey, che avrebbe telefonato al sette della Fiorentina in compagnia del vicino per rendersi più credibile. Le Parisien aggiunge che il francese era totalmente all’oscuro di quanto stava architettando l’amico. Per questo, dunque, sarà ascoltato soltanto come testimone dei fatti.