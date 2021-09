Ribery dà un clamoroso ok alla Salernitana, tutto pronto per una nuova recita in Serie A dell’ex stella della Fiorentina

Sembrava poter smettere o tornare in Germania, invece Franck Ribery ha scelto ancora l’Italia e la Serie A dopo l’interruzione della sua avventura con la Fiorentina. Al francese ha fatto gola evidentemente il calore ambientale del Sud dato che, secondo Gianluca Di Marzio, ha dato l’ok alla Salernitana per un contratto da un anno, più opzione per il secondo. A Salerno lo aspettano già a braccia aperte e lunedì dovrebbe essere il giorno dello sbarco e delle visite dell’ex viola, che così affronterà da avversario proprio la Fiorentina nel corso almeno di questa stagione:

