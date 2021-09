Ribery e Gondo trovano il primo punto del campionato nonostante la doppietta di Kalinic. La Juventus si salva anche grazie a Chiesa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 erano in programma due partite di Serie A: Spezia–Juventus e Salernitana–Verona.

La squadra di Allegri ha vinto 3-2 rimontando una situazione di svantaggio che si era creata. Dopo l’1-0 di Kean, infatti, Gyasi e Antiste avevano mandato in visibilio i tifosi dello Spezia. Tuttavia al 66′ Chiesa ha trovato il 2-2 e pochi minuti dopo De Ligt ha risolto una mischia in area segnando la rete del definitivo 2-3.

Rimonta anche da parte della Salernitana di Ribery (88 minuti per lui). Dopo essere andata sotto 2-0 per via della doppietta dell’ex Fiorentina Kalinic, la squadra di Castori ha prima accorciato le distanze con Gondo e poi pareggiato Coulibaly per il definitivo 2-2.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 13, Napoli 12, Milan, Atalanta 10, Roma, Fiorentina 9, Bologna 8, Udinese, Lazio 7, Torino 6, Sampdoria, Juventus 5, Sassuolo, Verona, Spezia, Genoa 4, Empoli, Venezia, Cagliari, Salernitana 1.