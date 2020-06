“Ribery è l’opposto di Ronaldo. Franck è quel giocatore che porta la palla sui piedi di Vlahovic e Chiesa…che dovrebbero sfruttarla meglio”

Non c’è dubbio alcuno che il ritorno in campo di Franck Ribery sia stato più che positivo. L’attaccante della Fiorentina viene incensato dai media che parlano di lui. Il Corriere dello Sport-Stadio ha pubblicato un editoriale su di lui, a firma Alberto Polverosi, in cui si specifica la sua vera grandezza e ciò che lo differenzia da un altro fuoriclasse come Ronaldo. “Ribery è il fenomeno che si mette al servizio della squadra – si legge – che la lega, la scuote, la sostiene. Facciamo un paragone con il giocatore, fuoriclasse assoluto, che sulla schiena porta il suo stesso numero 7. Ronaldo vede il calcio in funzione di se stesso e in funzione del suo gol. Ribery vede se stesso in funzione del calcio della sua squadra. E’ una visione esattamente opposta. A Cristiano devi portare la palla sul piede, poi ci pensa lui. Franck, invece è quel giocatore che porta la palla sui piedi di Vlahovic e Chiesa che dovrebbero imparare a sfruttarla un po’ meglio”.

