Ribery e Pezzella in forte dubbio. Un’assenza certa a centrocampo. Martinez Quarta scalda i motori

Archiviata la vittoria contro il Cagliari in campionato, c’è l’Inter per la Fiorentina in Coppa Italia. E a proposito di questo incontro, sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che è in bilico la presenza di Pezzella in difesa. Come avete già potuto leggere, gli esami fatti ieri hanno escluso lesioni al bicipite femorale della coscia sinistra. Oggi verrà fatta la valutazione decisiva su di lui. Martinez Quarta è già pronto per prendere il suo posto.

Anche la presenza di Ribery è tutt’altro che certa. Anzi, a dirla tutta c’è pessimismo, anche perché l’ex Bayern ha continuato a portare avanti un programma di lavoro personalizzato. Più facile che possa rivedersi con il Napoli nel fine settimana.

Assente certo è Pulgar che è squalificato, mentre torna a disposizione Castrovilli che non c’era contro il Cagliari perché fermato dal giudice sportivo.