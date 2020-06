Ribery e quel legame particolare con i giovani…

Ribery, ancora Ribery, fortissimamente Ribery. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, il campione francese è carico a pallettoni e trasmette la sua forza emotiva all’intero gruppo viola come ha sempre fatto in questi mesi, anche quando l’infortunio lo costringeva a lunghe sedute di allenamento solitario. Per non parlare della pandemia vissuta a Monaco di Baviera, ma non per questo è stato meno vicino ai compagni. Anzi. Con i più giovani, poi, ha instaurato un legame particolare, e lo spiega bene il “ben arrivato fratello” rivolto a Vlahovic nel momento in cui il ventenne attaccante serbo ha varcato la porta della palestra per l’inizio dell’allenamento mattutino di ieri.

