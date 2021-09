“Ribery è un super campionissimo, non ho capito la sua scelta di andare in un club che lotta per la salvezza”

Dopo le critiche, Antonio Cassano è tornato a parlare alla BoboTV della decisione dell’ex giocatore della Fiorentina Franck Ribery di andare a giocare alla Salernitana. Queste le sue parole: “Qualcuno manipola quello che ho detto su Ribery. Non l’ho mai attaccato. Lo considero un super campionissimo e per questo non capisco la sua scelta di andare a giocare in una squadra che lotta per rimanere in Serie A. Lui rimane un campione di livello assoluto”.