Ribery fa passi avanti con la Salernitana. Ecco l’offerta del club campano all’ex Fiorentina

Ore decisive per il futuro di Franck Ribery. Per l’ex Fiorentina nuovi contatti con la Salernitana che sta intensificando il suo interesse per l’attaccante trentottenne. Scarface dovrà scegliere la sua prossima squadra, e le opzioni sul piatto, almeno in Italia, sembrano essere due: i granata e l’Hellas Verona, altro club che aveva mostrato interesse per l’ex Fiorentina.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, il club campano avrebbe messo sul piatto un contratto annuale da 1,5 milioni più bonus. Ribery sembra orientato ad accettare quella che è la miglior offerta ricevuta fino a questo momento.