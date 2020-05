Ribery: “Felice di poter tornare in campo con la Fiorentina. Io allenatore in futuro? Perché no?”. Il figlio: “Mi piacciono le maglie viola”

Franck Ribery finalmente è potuto tornare ad allenarsi in campo con la Fiorentina. Dopo l’intervento chirurgico alla caviglia avuto qualche mese fa, il francese si sente pronto per poter essere nuovamente protagonista: “La situazione è difficile per tutto il mondo. Sono felice di poter tornare in campo”, afferma Ribéry a SportBild.

Intanto l’ex Bayern si è incaricato in questi giorni anche di fare l’allenatore per il figlio Seif. Che sia questa la sua strada per il futuro? “Non so perché no? Adoro allenarmi con i bambini, insegnare loro qualcosa. Mi piace. Spiego molto, sono sempre positivo. Non è un problema se si commettono errori. Sarebbe il mio sogno se Seïf diventasse un professionista. Ma è un qualcosa ancora di così lontano. E se non succede, non è un problema”.

Intanto il figlio prima del blocco dell’attività stava giocando nelle giovanili della Fiorentina: “Mi piacciono le maglie viola” ha detto il piccolo Seif.