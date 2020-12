Ribery ha voglia di invertire la rotta e intanto Pedro lo esalta sui social: “Fuoriclasse”

Franck Ribery è pronto a tornare in campo, e ha voglia di farlo nel migliore dei modi già lunedì contro il Genoa. Alla Fiorentina servono le giocate del suo fuoriclasse per risalire la classifica che oggi la inchioda al quartultimo posto. “Fuoriclasse”, perchè di questo si parla, e così lo ha definito anche Pedro, l’attaccante del Flamengo che potrebbe far ritorno a Firenze già nella finestra di mercato di gennaio.

Sotto la foto postata dal francese sul suo profilo instagram, Pedro ha commentato “Craque“, ovvero fuoriclasse. Chissà se i due avranno modo di rigiocare fianco a fianco.