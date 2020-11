Ribery: “La prossima partita è la più importante per tutti noi. Tornerò il prima possibile per dare il mio contributo”

Dopo una prestazione decisamente al di sotto delle sue possibilità, Franck Ribery non farà parte della Fiorentina che sarà di scena al Friuli domani pomeriggio alle ore 17:30. Su Twitter, il campione francese ha mandato un messaggio ai suoi compagni e non solo in vista dell’importante match di Coppa Italia di domani contro l’Udinese: “Forza Fiorentina! Forza Viola! La prossima partita è la più importante per tutti noi. Tornerò il prima possibile per dare il mio contributo al meglio delle mie possibilità. Grazie per tutti i vostri gentili messaggi d’incoraggiamento”.

0 0 vote Article Rating