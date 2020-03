Ribery lancia un segnale importante: Il ritorno in campo non è più una chimera

Buone notizie per la Fiorentina e per Franck Ribery. Per la prima volta da quando si è infortunato prima e operato poi alla caviglia, il campione francese è tornato questa mattina ad allenarsi con il resto del gruppo. Un segnale evidente di come il processo di riabilitazione sia quasi arrivato a compimento. E’ chiaro che il giocatore debba riprendere ancora la forma migliore prima di tornare a giocare e per questo ci vorrà un po’ di tempo, ma il rientro in campo non sembra più una chimera irraggiungibile.