Ribery, ma che fine hai fatto?

Terminato questo campionato e terminato il suo contratto, la Fiorentina ha deciso di non proseguire il suo rapporto con Franck Ribery, benché il giocatore ex Bayern avesse fatto capire di essere pronto a firmare un nuovo accordo.

Con Gattuso alla guida della squadra, Ribery sarebbe rimasto a Firenze, anche se con un ruolo più marginale e con un impiego part-time. I due ne avevano parlato anche vis a vis nel corso di un incontro andato in scena in Versilia ad inizio giugno. Saltato il tecnico calabrese, tutto è cambiato per lui.

Ma che fine ha fatto il giocatore francese? La ricerca di una nuova squadra continua, il suo nome è stato fatto a più di un club, specialmente in Italia, ma per il momento non ci sono state risposte affermative. Nel frattempo Ribery ha fatto tappa a Dubai dove, tra sole, mare e quant’altro, trova tempo anche per tenersi in allenamento sia in palestra, sia correndo in spiaggia (come ampiamente documentato in questi giorni). Servirà a qualcosa tutto questo o dovrà appendere definitivamente gli scarpini al chiodo?