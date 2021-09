Ribery non chiude le porte alla Salernitana. La neo promossa tratta per trovare l’intesa economica con l’ex Fiorentina

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l’ex Fiorentina Franck Ribery non sarebbe rimasto indifferente di fronte alla possibilità di vestire la maglia della Salernitana, consapevole del calore del pubblico e non avrebbe chiuso le porte a un possibile trasferimento alla squadra campana. Adesso si tratta per trovare l’intesa economica con il francese, per provare a superare la concorrenza dell’Hellas Verona, che ancora non sembra convinto dell’ingaggio dell’ex viola.